Главная Новости Криминал и происшествия Афера на троих: как чиновник, бизнесмен и коп прихватили 31 гектар у Минобороны (ФОТО)
01.09.2020  17:13   

Афера на троих: как чиновник, бизнесмен и коп прихватили 31 гектар у Минобороны (ФОТО)

Обвинение направлено в суд.


//khar.gp.gov.ua
Досудебным расследованием установлено, что заместитель председателя районной государственной администрации совместно с предпринимателем и при содействии бывшего руковолителя Печенежского отделения полиции, который обеспечивал сокрытие преступления, незаконно захватили земельный участок общей площадью более 31 га, относящйися к землям Министерства обороны Украины. 
 
Злоумышленники совершали на нем незаконный посев и выращивали сельскохозяйственные растения. 
 
Такими противоправными действиями они нанесли ущерб государству на сумму свыше 1 300 000 грн.
 
Чиновнику районной государственной администрации и предпринимателю грозит ограничение свободы на срок от двух до четырех лет или лишение свободы на срок до двух лет.  Эксправоохранителю светит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
Справка: прокуратурой Харьковской области в суд направлено исковое заявление в интересах государства в лице Министерства обороны Украины на сумму 1 300 000 грн о возмещении вреда, причиненного действиями фигурантов указанного уголовного производства.
 
Тэги:  афера, мошенничество, харьков
 
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