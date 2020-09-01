01.09.2020 17:13
Афера на троих: как чиновник, бизнесмен и коп прихватили 31 гектар у Минобороны (ФОТО)
Обвинение направлено в суд.
//khar.gp.gov.ua
Досудебным расследованием установлено, что заместитель председателя районной государственной администрации совместно с предпринимателем и при содействии бывшего руковолителя Печенежского отделения полиции, который обеспечивал сокрытие преступления, незаконно захватили земельный участок общей площадью более 31 га, относящйися к землям Министерства обороны Украины.
Злоумышленники совершали на нем незаконный посев и выращивали сельскохозяйственные растения.
Такими противоправными действиями они нанесли ущерб государству на сумму свыше 1 300 000 грн.
Чиновнику районной государственной администрации и предпринимателю грозит ограничение свободы на срок от двух до четырех лет или лишение свободы на срок до двух лет. Эксправоохранителю светит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Справка: прокуратурой Харьковской области в суд направлено исковое заявление в интересах государства в лице Министерства обороны Украины на сумму 1 300 000 грн о возмещении вреда, причиненного действиями фигурантов указанного уголовного производства.