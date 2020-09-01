На Салтовке погибла девушка: харьковчанка выпала из окна высотки (ФОТО, Обновлено)

О трагедии сообщают очевидцы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции, 1 сентября 2020 года около 13:00 в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что из окна на двенадцатом этаже одного из домов по улице Гвардейцев Широнинцев, выпала женщина рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
Первый осенний месяц обещает быть динамичным и результативным. Конечно, не обойдется без трудностей, однако большинство смогут их разрешить.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год. в этот день, но в прошлом веке началась Вторая мировая война и открыли первый супермаркет.
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