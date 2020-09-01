Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке погибла девушка: харьковчанка выпала из окна высотки (ФОТО, Обновлено)
01.09.2020  17:33   

На Салтовке погибла девушка: харьковчанка выпала из окна высотки (ФОТО, Обновлено)

О трагедии сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции, 1 сентября 2020 года около 13:00 в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что из окна на двенадцатом этаже одного из домов по улице Гвардейцев Широнинцев, выпала женщина рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

"На месте происшествия полицейские обнаружили на земле возле дома тело женщины, на вид 30 лет, по словам очевидцев - местная жительница", - отметили в ведомстве.
 
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.
 
Как сообщали рарнее Телеграмм-каналы, девушка выпала с окна 16-го этажа дома на улице Гвардейцев-Широнинцев, 49-В.

 

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