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01.09.2020  15:59   

ДТП: влетел в микроавтобус, отправив в больницу пять человек

Полиция Харьковщины устанавливает обстоятельства аварии.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 30 августа 2020 года около 13:00 на автодороге «Дергачи - Казачья Лопань», недалеко от поселка Казачья Лопань Дергачевского района.
 
Полицейские предварительно установили, что 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099" не справился с управлением и столкнулся е с микроавтобусом «Opel Vivaro».  В результате ДТП 37-летний водитель транспортного средства «Opel Vivaro» и четверо его пассажиров в возрасте от 30 до 40 лет получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
 
Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, Которые управляют транспортными средствами уголовного кодекса Украины). 
 
Максимальное наказание в согласовании с санкцией статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишение права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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