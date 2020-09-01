01.09.2020 15:40

Коксохим: силовики обыскали завод (ФОТО)

Правоохранители провели обыск на территории коксового завода в Харькове.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого следователями Новобаварского отдела полиции по ч.1 ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) уголовного кодекса Украины.

31 августа 2020 года на основании определения Октябрьского районного суда города Харькова следователями Новобаварского отдела полиции и прокурором Новобаварского отдела Харьковской местной прокуратуры №2 проведен обыск компании, расположенной по улице Карачевское шоссе.

При проведении следственных действий также присутствовали госинспекторы по охране окружающей природной среды Харьковской области, врач общей гигиены Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, представители компании.

Госинспекторы по охране окружающей природной среды с помощью Специальных приборов сделали замеры с котла и дымовой трубы. Согласно результатам измерения, специалистами будет составлен и предоставлен протокол.

Следствие продолжается. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.