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01.09.2020  12:51   

Спасатели ликвидировали 50 пожаров сухостоя и мусора площадью около 40 га

За прошедшие сутки подразделения Службы спасения 50 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, камыша и мусора. Их общая площадь составила около 40 га.


://kh.dsns.gov.ua

Такие пожары возникали в Харькове, а также в Балаклейском, Барвиркивському, Близнюковском, Богодуховском, Боровском, Валковском, Волчанском, Дергачевском, Зачепиловском, Змиевском, Золочевском, Изюмском, Кегичевском, Краснокутском, Лозовском, Нововодолажском, Первомайском, Печенежском, Сахновщинском, Харьковском, Чугуевском , Шевченковском районах области. Огонь от некоторых из них нанес ущерб 3 хозяйственным сооружениям, бани и забора.

Едва ли не единственной причиной возникновения вчерашних пожаров на открытых территориях является человеческий фактор.

Как видим, предупреждения спасателей сбываются, а легкомысленное отношение к их советам приводит к катастрофическим последствиям.

Поэтому, несмотря на угрозу возникновения возгораний при повышении температурных показателей, Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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