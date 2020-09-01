Спасатели ликвидировали 50 пожаров сухостоя и мусора площадью около 40 га

За прошедшие сутки подразделения Службы спасения 50 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, камыша и мусора. Их общая площадь составила около 40 га.
Такие пожары возникали в Харькове, а также в Балаклейском, Барвиркивському, Близнюковском, Богодуховском, Боровском, Валковском, Волчанском, Дергачевском, Зачепиловском, Змиевском, Золочевском, Изюмском, Кегичевском, Краснокутском, Лозовском, Нововодолажском, Первомайском, Печенежском, Сахновщинском, Харьковском, Чугуевском , Шевченковском районах области. Огонь от некоторых из них нанес ущерб 3 хозяйственным сооружениям, бани и забора.
Едва ли не единственной причиной возникновения вчерашних пожаров на открытых территориях является человеческий фактор.
Как видим, предупреждения спасателей сбываются, а легкомысленное отношение к их советам приводит к катастрофическим последствиям.
Поэтому, несмотря на угрозу возникновения возгораний при повышении температурных показателей, Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.
Первый осенний месяц обещает быть динамичным и результативным. Конечно, не обойдется без трудностей, однако большинство смогут их разрешить.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год. в этот день, но в прошлом веке началась Вторая мировая война и открыли первый супермаркет.
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