01.09.2020 12:34

ГАЗелист поймал «гаву» и нырнул под бочку, которую тащил многотонный «Volvo»

Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.



://hk.npu.gov.ua

Авария произошло 31 августа около в 16:15 на автодороге «Харьков - Щербаковка» недалеко от поселка Казачья Лопань Дергачевского района.

На место выезжала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.

Полицейские предварительно установили, что 37-летний водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком «Volvo», которая стояла на обочине дороги. В результате аварии водитель транспортного средства «Газель» получил телесные повреждения и был доставлен в больницу Харькова.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции. Продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.