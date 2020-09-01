Главная Новости Криминал и происшествия ГАЗелист поймал «гаву» и нырнул под бочку, которую тащил многотонный «Volvo»
01.09.2020  12:34   

ГАЗелист поймал «гаву» и нырнул под бочку, которую тащил многотонный «Volvo»

Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.


://hk.npu.gov.ua

Авария произошло 31 августа около в 16:15 на автодороге «Харьков - Щербаковка» недалеко от поселка Казачья Лопань Дергачевского района.

На место выезжала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.

Полицейские предварительно установили, что 37-летний водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком «Volvo», которая стояла на обочине дороги. В результате аварии водитель транспортного средства «Газель» получил телесные повреждения и был доставлен в больницу Харькова.

 Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции. Продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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