01.09.2020 12:13

ГБР расследует незаконное отчуждение земель Минобороны на Харьковщине

В Харьковской области передали в суд дело против чиновника РГА, предпринимателя и экс-руководителя отделения полиции, которых подозревают в завладении 30-гектарным земельным участком Министерства обороны.



://hk.npu.gov.ua

В суд направили обвинительное заключение в отношении заместителя председателя одной из районных государственных администраций Харьковской области и предпринимателя по факту самовольного занятия земельного участка (ч. 2 ст. 197-1 УК Украины), а также бывшего руководителя Печенежского отделения полиции Чугуевского ОП ГУ НП в Харьковской области еще и по факту превышения служебных полномочий (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 365 УК Украины), в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что заместитель председателя РГА совместно с предпринимателем и при содействии экс-руководителя отделения полиции, который обеспечивал сокрытие преступления, незаконно захватили земельный участок общей площадью более 31 га, относится к землям Министерства обороны. Злоумышленники совершали на ней незаконный посев и выращивание сельскохозяйственных растений. Они нанесли ущерб государству на сумму свыше 1 300 000 грн.

Должностному РГА и предпринимателю грозит ограничение свободы на срок от двух до четырех лет или лишением свободы на срок до двух лет. Экс-полицейскому грозит лишение свободы на срок от семи до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, в суд направлено исковое заявление на сумму 1 300 000 грн о возмещении убытков.