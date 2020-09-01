01.09.2020 10:20

На территории садового общества «Конструктор» дотла выгорела дача (ФОТО)

31 августа в 14:29 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории садового общества «Конструктор» в селе Введенка Чугуевского района области.



://kh.dsns.gov.ua

К месту вызова прибыло 2 отделения 50-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент их прибытия площадь пожара составляла около 50 кв.м.

Огнем были охвачены деревянные конструкции крыши, перекрытия и внутренние помещения.

В 15:15 огонь удалось локализовать, в 17:00 - ликвидировать.

Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.