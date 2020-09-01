Главная Новости Криминал и происшествия На территории садового общества «Конструктор» дотла выгорела дача (ФОТО)
01.09.2020  10:20   

На территории садового общества «Конструктор» дотла выгорела дача (ФОТО)

31 августа в 14:29 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории садового общества «Конструктор» в селе Введенка Чугуевского района области.


://kh.dsns.gov.ua

К месту вызова прибыло 2 отделения 50-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент их прибытия площадь пожара составляла около 50 кв.м. 

Огнем были охвачены деревянные конструкции крыши, перекрытия и внутренние помещения.

В 15:15 огонь удалось локализовать, в 17:00 - ликвидировать.

Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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