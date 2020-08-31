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31.08.2020  19:02   

Фиаско ушлого врача: наркологу светит до 5 лет тюрьмы

Харьковские полицейские разоблачили врача-нарколога в незаконной выдаче рецептов на приобретение наркотических средств.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, следователи по согласованию прокурором Харьковской местной прокуратуры №2 сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления. 
 
Ему грозит до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
Во время досудебного расследования установлено, что в Основянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории района незаконно осуществляется выдача рецептов на право приобретения наркотических средств.  Правоохранители установили лицо, причастное к совершению преступления.  Им оказался 58 летний врач-нарколог одного из медицинских центров Харькова.
 
31 августа ему сообщеили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренном ч.1,2 ст.319 (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ) уголовного кодекса Украины. 
 
В настоящее время решается вопрос о избрании подозреваемому меры пресечения.
 
Досудебное следствие продолжается, проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление других фактов незаконной деятельности харьковчанина.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наротики, незаконные рецепты, харьков, мошенничество
 
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