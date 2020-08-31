31.08.2020 19:02

Фиаско ушлого врача: наркологу светит до 5 лет тюрьмы

Харьковские полицейские разоблачили врача-нарколога в незаконной выдаче рецептов на приобретение наркотических средств.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, следователи по согласованию прокурором Харьковской местной прокуратуры №2 сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Ему грозит до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Во время досудебного расследования установлено, что в Основянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории района незаконно осуществляется выдача рецептов на право приобретения наркотических средств. Правоохранители установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 58 летний врач-нарколог одного из медицинских центров Харькова.

31 августа ему сообщеили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренном ч.1,2 ст.319 (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ) уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается, проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление других фактов незаконной деятельности харьковчанина.