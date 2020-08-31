ДТП: автопоцелуй грузовика и легковушки (ФОТО)

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Как сообщает Телеграмм-канал ХС Харьков, на Гагарина - ДТП.
В районе Новой Линии легковушка слишком плотно пристроилась к грузовику.
В результате - перекрыты две полосы проспекта и растет пробка.
Эта неделя будет достаточно напряженной, когда многие знаки Зодиака должны будут обрабатывать большие потоки информации, принимать важные решения, решать множество дел. Выиграют те, кто сможет справиться с раздражением и тревогой.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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