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31.08.2020  18:29   

ДТП: автопоцелуй грузовика и легковушки (ФОТО)

б аварии


//t.me

Как сообщает Телеграмм-канал ХС Харьков, на Гагарина - ДТП.

В районе Новой Линии легковушка слишком плотно пристроилась к грузовику.

В результате - перекрыты две полосы проспекта и растет пробка.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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