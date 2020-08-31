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31.08.2020  17:41   

Тонны оружия и боеприпасов тайного арсенала: информация прокуратуры (ФОТО, ВИДЕО)

Обнаружен масштабный арсенал боевых припасов и оружия.


//khar.gp.gov.ua
Как сообщает Прокуратура Харьковской области, осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного обращения с оружием и боевым припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
 
По информации начальника отдела прокуратуры области Юрия Ковалева, в ходе досудебного расследования в нежилом помещении, расположенном в г. Люботин Харьковской области, найдены незаконно хранящиеся боеприпасы и оружие. 
 
Земельный участок, на котором расположено помещение, принадлежит территориальной общине.
 
В ходе обысков, проведенных совместно с СУ ГУНП в Харьковской области и УСР ГУНП в Харьковской области, обнаружены боеприпасы и оружия общим весом около 3 тонн. 
 
В частности, обнаружено около 50 ручных противотанковых гранатометов, 200 выстрелов к РПГ, более 470 боевых гранат разных типов, 500 запало к гранатам, 550 гранатометных выстрелов, 2 минометных мины, 4 противопехотные мины, 3 кг тротила и 60 тысяч  патронов различного калибра.
 
Сейчас продолжается расследование, направленное на установление происхождения указанного оружия и причастных лиц.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  тайный арсенал
 
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