31.08.2020 17:41

Тонны оружия и боеприпасов тайного арсенала: информация прокуратуры (ФОТО, ВИДЕО)

Обнаружен масштабный арсенал боевых припасов и оружия.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщает Прокуратура Харьковской области, осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного обращения с оружием и боевым припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По информации начальника отдела прокуратуры области Юрия Ковалева, в ходе досудебного расследования в нежилом помещении, расположенном в г. Люботин Харьковской области, найдены незаконно хранящиеся боеприпасы и оружие.

Земельный участок, на котором расположено помещение, принадлежит территориальной общине.

В ходе обысков, проведенных совместно с СУ ГУНП в Харьковской области и УСР ГУНП в Харьковской области, обнаружены боеприпасы и оружия общим весом около 3 тонн.

В частности, обнаружено около 50 ручных противотанковых гранатометов, 200 выстрелов к РПГ, более 470 боевых гранат разных типов, 500 запало к гранатам, 550 гранатометных выстрелов, 2 минометных мины, 4 противопехотные мины, 3 кг тротила и 60 тысяч патронов различного калибра.

Сейчас продолжается расследование, направленное на установление происхождения указанного оружия и причастных лиц.