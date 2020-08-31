Афера на 100 миллионов: мошенник пойман копами (ФОТО, ВИДЕО)
Киберполиция разоблачила харьковчанина, осуществлявшего незаконные операции с электронными деньгами.
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, фигурант обменивал электронные деньги с помощью платежных систем, запрещенных к использованию в Украине.
По предварительными подсчетам оборот денежной массы за время деятельности онлайн-обменника составил более 100 миллионов гривен.
Работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили 45-летнего мужчину в неправомерно использовании электронных денег.
Киберполиции установила, что злоумышленник 2017 году создал и администрировал сайт по предоставление услуг онлайн обмена электронных денег, криптовалюты и осуществлял финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем «QiwiWallet», «WebMoney», «Яндекс.Деньги», которые запрещены на территории Украины.
Как рассказала начальник сектора мониторинга, координации и аналитики Управления противодействия киберпреступлений в Харьковской области ГКП НПУ Ольга Мищенко, указаные электронные платежные системы использовались преступными элементами для осуществления противоправной деятельности и отмывания средств, добытых преступным путем, в связи с невозможностью отслеживание их происхождения правоохранительнымы органами.
Лица, желающие осуществить финансовые операции с электронными деньгами, оформляли заявку на сайте фигуранта и получали эту услугу. Клиент перечислял средства на банковский счет фигуранта в национальной валюте и получал эквивалент на электронные или крипто кошельки запрещенных платежных систем.
Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины
По результатам изъятий 6 единиц компьютерной техники, 4 терминала мобильной связи, 55 платежных карточек отечественных и иностранных банков, а также деньги в размере около 900 тысяч гривен.
Во время предварительного осмотра техники обнаружена информация, подтверждающая преступную деятельность фигуранта.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит штраф от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
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