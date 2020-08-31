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31.08.2020  17:22   

Афера на 100 миллионов: мошенник пойман копами (ФОТО, ВИДЕО)

Киберполиция разоблачила харьковчанина, осуществлявшего незаконные операции с электронными деньгами.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, фигурант обменивал электронные деньги с помощью платежных систем, запрещенных к использованию в Украине. 
 
По предварительными подсчетам оборот денежной массы за время деятельности онлайн-обменника составил более 100 миллионов гривен.
 
Работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили 45-летнего мужчину в неправомерно использовании электронных денег.
 
Киберполиции установила, что злоумышленник 2017 году создал и администрировал сайт по предоставление услуг онлайн обмена электронных денег, криптовалюты и осуществлял финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем «QiwiWallet», «WebMoney», «Яндекс.Деньги», которые запрещены на территории  Украины.
 
Как рассказала начальник сектора мониторинга, координации и аналитики Управления противодействия киберпреступлений в Харьковской области ГКП НПУ Ольга Мищенко, указаные электронные платежные системы использовались преступными элементами для осуществления противоправной деятельности и отмывания средств, добытых преступным путем, в связи с невозможностью отслеживание их происхождения правоохранительнымы органами.
 
Лица, желающие осуществить финансовые операции с электронными деньгами, оформляли заявку на сайте фигуранта и получали эту услугу.  Клиент перечислял средства на банковский счет фигуранта в национальной валюте и получал эквивалент на электронные или крипто кошельки запрещенных платежных систем.
 
Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины 
 
По результатам изъятий 6 единиц компьютерной техники, 4 терминала мобильной связи, 55 платежных карточек отечественных и иностранных банков, а также деньги в размере около 900 тысяч гривен. 
 
Во время предварительного осмотра техники обнаружена информация, подтверждающая преступную деятельность фигуранта.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.  200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) уголовного кодекса Украины. 
 
Мужчине грозит штраф от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
 
 
 
 
 

Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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