31.08.2020 17:22

Афера на 100 миллионов: мошенник пойман копами (ФОТО, ВИДЕО)

Киберполиция разоблачила харьковчанина, осуществлявшего незаконные операции с электронными деньгами.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, фигурант обменивал электронные деньги с помощью платежных систем, запрещенных к использованию в Украине.

По предварительными подсчетам оборот денежной массы за время деятельности онлайн-обменника составил более 100 миллионов гривен.

Работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили 45-летнего мужчину в неправомерно использовании электронных денег.

Киберполиции установила, что злоумышленник 2017 году создал и администрировал сайт по предоставление услуг онлайн обмена электронных денег, криптовалюты и осуществлял финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем «QiwiWallet», «WebMoney», «Яндекс.Деньги», которые запрещены на территории Украины.

Как рассказала начальник сектора мониторинга, координации и аналитики Управления противодействия киберпреступлений в Харьковской области ГКП НПУ Ольга Мищенко, указаные электронные платежные системы использовались преступными элементами для осуществления противоправной деятельности и отмывания средств, добытых преступным путем, в связи с невозможностью отслеживание их происхождения правоохранительнымы органами.

Лица, желающие осуществить финансовые операции с электронными деньгами, оформляли заявку на сайте фигуранта и получали эту услугу. Клиент перечислял средства на банковский счет фигуранта в национальной валюте и получал эквивалент на электронные или крипто кошельки запрещенных платежных систем.

Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины

По результатам изъятий 6 единиц компьютерной техники, 4 терминала мобильной связи, 55 платежных карточек отечественных и иностранных банков, а также деньги в размере около 900 тысяч гривен.

Во время предварительного осмотра техники обнаружена информация, подтверждающая преступную деятельность фигуранта.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит штраф от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.