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31.08.2020  16:59   

ДТП: на Салтовке разбились легковушки - два человека в больнице (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства аварии в Киевском районе Харькова.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 31 августа 2020 года около 10:00 по улице Героев Труда.
 
Столкнулись  легковые авто Daewoo и Nissan.
 
69-летний водитель автомобиля Daewoo и 45-летний пассажир Nissanполучили травмы и были госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
 
Информация зарегистрирована в Едином учете заявленный и сообщений Киевского отдела милиции. 
 
Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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