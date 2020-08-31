31.08.2020 16:19

Ребенка нашли в 30 километрах от дома

Копы вернули пропавшего мальчика.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 августа 2020 года около 22:00 в Золочевский отдел полиции поступила информация от жительницы села Малая Рогозянка.

Женщина заявила о том, что около 21:00 ушел из дома и до настоящего времени НЕ вернулся ее 15-летний сын, який болеет аутизмом. Женщина отметила, что парень раньше НЕ уходил из дома на длительное время.

На поиски пропавшего был ориентирован личный состав полиции.

Во время розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение несовершеннолетнего около 11:00 следующего дня. Он находился в поселке Солоницевка.

Сотрудники полиции доставили парня домой и передали его матери.

В отношении женщины полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также полицейские провели профилактическую беседу с мальчиком и его матерью по недопущения подобных случаев в будущем.