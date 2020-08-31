Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские пограничники задержали шестерых нелегалов-иностранцев, убегавших от границы на такси (ФОТО, ВИДЕО)
31.08.2020  13:50   

Харьковские пограничники задержали шестерых нелегалов-иностранцев, убегавших от границы на такси (ФОТО, ВИДЕО)

На территории Харьковской области сотрудники Госпогранслужбы задержали иностранцев, которые нелегально пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией.


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Как проинформировали в пресс-службе ГПС, события происходили недалеко от контрольного пункта пропуска «Шестаково».
Пограничники заметили в двух легковых автомобилях - «Daewoo Lanos» и «Samand», работавших в режиме такси, подозрительных граждан.
Машины были остановлены для проверки документов и осмотра. Выяснилось, что все пассажиры являются гражданами Бангладеш и документов при себе не имеют.
Из Российской Федерации они прибыли пешком, на территории Украины позвонили в службу такси и дальше отправились на машинах.
 
В отношении водителей такси составлены протоколы об административных правонарушениях. Нарушители границы были доставлены в пограничное отделение.
 
 

Источник:   Восточное региональное управление ГПС
 Тэги:  пограничники, задержание, нелегалы, видео, харьков погранотряд
 
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