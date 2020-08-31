Харьковские пограничники задержали шестерых нелегалов-иностранцев, убегавших от границы на такси (ФОТО, ВИДЕО)

На территории Харьковской области сотрудники Госпогранслужбы задержали иностранцев, которые нелегально пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией.
Эта неделя будет достаточно напряженной, когда многие знаки Зодиака должны будут обрабатывать большие потоки информации, принимать важные решения, решать множество дел. Выиграют те, кто сможет справиться с раздражением и тревогой.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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