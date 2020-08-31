Главная Новости Криминал и происшествия Полиция принимает усиленные меры по недопущению разгорания межэтнического конфликта в поселке Андреевка в Харьковской области (ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)
31.08.2020  13:31   

Полиция принимает усиленные меры по недопущению разгорания межэтнического конфликта в поселке Андреевка в Харьковской области (ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)

По решению руководства ГУНП в Харьковской области выделены дополнительные силы для усиления охраны общественного порядка и стабилизации ситуации.


://hk.npu.gov.ua

Сотрудники полка полиции особого назначения круглосуточно в течение месяца следить за правопорядком в поселке. 

Напомним, что 29 августа во время мирной акции в поселке Андреевка Балаклейского района произошло столкновение между местными общинами.

По факту конфликта открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, конфликт, харьков, ромы, комментарий
 
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