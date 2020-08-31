Полиция принимает усиленные меры по недопущению разгорания межэтнического конфликта в поселке Андреевка в Харьковской области (ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)

По решению руководства ГУНП в Харьковской области выделены дополнительные силы для усиления охраны общественного порядка и стабилизации ситуации.
Сотрудники полка полиции особого назначения круглосуточно в течение месяца следить за правопорядком в поселке.
Напомним, что 29 августа во время мирной акции в поселке Андреевка Балаклейского района произошло столкновение между местными общинами.
По факту конфликта открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Эта неделя будет достаточно напряженной, когда многие знаки Зодиака должны будут обрабатывать большие потоки информации, принимать важные решения, решать множество дел. Выиграют те, кто сможет справиться с раздражением и тревогой.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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