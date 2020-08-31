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31.08.2020  13:23   

На Салтовке Nissan Qashqai страйком отправли в табачный киоск (ФОТО)

Жуткое ДТП на ул. Героев Труда возле «Каравана» - Столкнулись Daewoo Lanos и Nissan Qashqai


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Водителя Ланоса в тяжёлом состоянии увезли на скорой.

На месте работают сотрудники полиции. По сведениям правоохранителей 31 августа, около 10:15 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Труда, 3, 

По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили Nissan и ЗАЗ Lanos.

В результате ДТП в больницу доставили водителя автомобиля Lanos и пассажира автомобиля Nissan. Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа.

Информация уточняется.

 

  

 

 

Источник:   ХС
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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