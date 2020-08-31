На Салтовке Nissan Qashqai страйком отправли в табачный киоск (ФОТО)

Жуткое ДТП на ул. Героев Труда возле «Каравана» - Столкнулись Daewoo Lanos и Nissan Qashqai
Водителя Ланоса в тяжёлом состоянии увезли на скорой.
На месте работают сотрудники полиции. По сведениям правоохранителей 31 августа, около 10:15 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Труда, 3,
По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили Nissan и ЗАЗ Lanos.
В результате ДТП в больницу доставили водителя автомобиля Lanos и пассажира автомобиля Nissan. Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа.
Информация уточняется.
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