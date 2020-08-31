31.08.2020 11:49

У парку Перемоги вандали пошкодили фонтани і газони (ВИДЕО)

Відпочиваючі завдали шкоди оновленому після реконструкції парку Перемоги на Салтівці - вандали зламали обладнання у фонтанах, зіпсували газони і лишили купи сміття.



://city.kharkov.ua

Як повідомив головний інженер фірми-підрядника Юрій Канунніков, оновлену ​центральну алея парку Перемоги було відкрито всього тиждень тому - це був подарунок жителям Салтівки до Дня міста. Щоб встигнути завершити реконструкцію до 23 серпня, комунальники працювали на об'єкті і вдень і вночі, проте через тиждень в зоні відпочинку - перші збитки.



«У фонтан, на газон і на граніт відпочиваючі постійно виливають напої, намагаються вирвати шматок газону або форсунки в фонтані - вже було замінено 16 посадочних місць для форсунок. Пакети зі сміттям кидаються прямо біля паркану. Сильно постраждала наша серверна з обладнанням - невідомі намагалися її зламати. Довелося ставити там додаткову охорону. На газонах місцеві жителі вигулюють собак. Дійшло вже до того, що б'ють світильники в фонтанах. Щоб розбити цей світильник, потрібно взяти шматок бруківки або каменю і цілеспрямовано бити його», - розповів Юрій Канунніков.



За словами начальника юридичного відділу СКП «Харківзеленбуд» Дмитра Макогона, відпочиваючі парку також нехтують заходами безпеки, зокрема, в фонтанах без нагляду батьків купаються діти.



«Вони починають пірнати в них, не розуміючи, що там знаходяться форсунки, гострі предмети і кабелі живлення, які можуть травмувати дітей. Чому батьки так легковажно ставляться до примхи своїх дітей - незрозуміло», - зазначив Дмитро Макогон.



Комунальники звертаються до харків'ян і гостей міста з проханням - шанобливо ставитися до їхньої роботи і берегти майно міста. А також просять співробітників Нацполіціі пильніше стежити за порядком в зонах відпочинку Харкова.