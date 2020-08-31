В Харькове среди бела дня ограбили пожилых людей

Злоумышленником оказался 45-летний рецидивист.
30 августа в 16:30 в Холодногорскмй отдел полиции поступило сообщение о грабеже вблизи малого моста по переулку Клочковской.
На месте происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник отобрал сумку у 67-летней женщины, с которой забрал деньги в сумме 120 гривен. Затем повалил 59-летнего сожителя женщины на землю, отобрал у него перстень-печать из серебра и побежал в неизвестном направлении.
В ходе проведения розыскных мероприятий по предоставленным приметам правоохранители в течение часа разоблачили в совершении преступления 45-летнего мужчины. При поверхностном осмотре у злоумышленника обнаружены вещественные доказательства.
Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Эта неделя будет достаточно напряженной, когда многие знаки Зодиака должны будут обрабатывать большие потоки информации, принимать важные решения, решать множество дел. Выиграют те, кто сможет справиться с раздражением и тревогой.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
влажность:
давление:
ветер: