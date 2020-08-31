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31.08.2020  11:20   

В Харькове среди бела дня ограбили пожилых людей

Злоумышленником оказался 45-летний рецидивист.


://hk.npu.gov.ua

30 августа в 16:30 в Холодногорскмй отдел полиции поступило сообщение о грабеже вблизи малого моста по переулку Клочковской.

На месте происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник отобрал сумку у 67-летней женщины, с которой забрал деньги в сумме 120 гривен. Затем повалил 59-летнего сожителя женщины на землю, отобрал у него перстень-печать из серебра и побежал в неизвестном направлении.

В ходе проведения розыскных мероприятий по предоставленным приметам правоохранители в течение часа разоблачили в совершении преступления 45-летнего мужчины. При поверхностном осмотре у злоумышленника обнаружены вещественные доказательства.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, кража, харьков, рецидивист, комментарий
 
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