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31.08.2020  10:41   

Новобаварский район: во время полуночного пожара в дачном доме погиб человек

30 августа в 23:47 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в дачном доме на пр. Дзюбы, 16 в Харькове.


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Возгорание произошло в заброшенном одноэтажном дачном доме.

К месту пожара прибыли 2 оперативные отделения 7-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент их прибытия площадь пожара составила около 40 кв.м. Огнем был охвачен весь домик. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины, данные о котором устанавливаются.

Пожар локализован в 00:10, ликвидирован в 02:00. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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