Новобаварский район: во время полуночного пожара в дачном доме погиб человек

30 августа в 23:47 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в дачном доме на пр. Дзюбы, 16 в Харькове.
Возгорание произошло в заброшенном одноэтажном дачном доме.
К месту пожара прибыли 2 оперативные отделения 7-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент их прибытия площадь пожара составила около 40 кв.м. Огнем был охвачен весь домик. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины, данные о котором устанавливаются.
Пожар локализован в 00:10, ликвидирован в 02:00. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Эта неделя будет достаточно напряженной, когда многие знаки Зодиака должны будут обрабатывать большие потоки информации, принимать важные решения, решать множество дел. Выиграют те, кто сможет справиться с раздражением и тревогой.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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