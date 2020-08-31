31.08.2020 10:41

Новобаварский район: во время полуночного пожара в дачном доме погиб человек

30 августа в 23:47 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в дачном доме на пр. Дзюбы, 16 в Харькове.



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Возгорание произошло в заброшенном одноэтажном дачном доме.

К месту пожара прибыли 2 оперативные отделения 7-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент их прибытия площадь пожара составила около 40 кв.м. Огнем был охвачен весь домик. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины, данные о котором устанавливаются.

Пожар локализован в 00:10, ликвидирован в 02:00. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.