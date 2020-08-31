31.08.2020 09:45

Лобовое дтп закончилось вырезанием 19 летнего водителя из покореженного авто

В Дергачевском районе спасатели деблокировали из искореженного результате ДТП автомобиля водителя



://kh.dsns.gov.ua

30 августа в 13:00 на автодороге «Дергачи-Казачья Лопань» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: «ВАЗ-21099» и «Opel Vivaro».

В результате столкновения данных авто 4 человека получили травмы. Один из них, 19-летний водитель ВАЗа, оказался зажат между конструкциями авто.

Прибывшие на место происшествия спасатели 53-й части ГСЧС с помощью специального оборудования деблокировали пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Все пострадавшие сейчас госпитализированы.

Окончательные обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.