Главная Новости Криминал и происшествия Лобовое дтп закончилось вырезанием 19 летнего водителя из покореженного авто
31.08.2020  09:45   

Лобовое дтп закончилось вырезанием 19 летнего водителя из покореженного авто

В Дергачевском районе спасатели деблокировали из искореженного результате ДТП автомобиля водителя


://kh.dsns.gov.ua

30 августа в 13:00 на автодороге «Дергачи-Казачья Лопань» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: «ВАЗ-21099» и «Opel Vivaro». 

В результате столкновения данных авто 4 человека получили травмы. Один из них, 19-летний водитель ВАЗа, оказался зажат между конструкциями авто. 

Прибывшие на место происшествия спасатели 53-й части ГСЧС с помощью специального оборудования деблокировали пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи. 

Все пострадавшие сейчас госпитализированы.

Окончательные обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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