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31.08.2020  08:14   

Нападение на автобус под Харьковом: суд арестовал подозреваемых без права залога (ОБНОВЛЕНО)

Под зданием поддержать подозреваемых собрались представители «Нацкорпуса». Задержанным инкриминируют хулиганство и покушение на убийство.


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Два дня в Харькове суд избирал меру пресечения нападавшим на автобус в котором ехали активисты ОПЗЖ 27 августа. 

Киевский районный суд Харькова отправил за решетку на 60 суток без права залога 16 участников нападения на автобус  под Харьковом.

Задержанным инкриминируют хулиганство и покушение на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковщины.

Во время судебного заседания никаких нарушений публичной безопасности не зафиксировали. Под зданием поддержать задержанных собрались представители «Нацкорпуса», прессу и родственников в зал суда не пустили, ввиду карантинных мер. 

Также, на заседание приехал лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий. Он публично пообещал достать из-под стражи всех подозреваемых через аппеляцию в Киеве. 

27 августа около 19.00 возле Люботина подозреваемые напали на пассажиров микроавтобуса, который ехал по дороге. Они нанесли механические повреждения транспорту и избили некоторых политических активистов. В результате четверо мужчин попали в больницу.

Через час после нападения полиция задержала 14 участников преступления. На следующий день еще 5 причастных доставили в полицию для объяснений. Двум из них следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.

30 августа суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога.

Досудебное расследование по нападению на активистов «Патриоты – за жизнь» продолжается. Группа поддержки в завершение второго дня судебных заседаний загжгла фаеры и объявила о недоверии судебной системе. 

Тэги:  нападение, автобус, харьков, люботин, кгрозы, радыкалы, покушение
 
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