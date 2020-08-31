31.08.2020 08:14

Нападение на автобус под Харьковом: суд арестовал подозреваемых без права залога (ОБНОВЛЕНО)

Под зданием поддержать подозреваемых собрались представители «Нацкорпуса». Задержанным инкриминируют хулиганство и покушение на убийство.



://facebook.com

Два дня в Харькове суд избирал меру пресечения нападавшим на автобус в котором ехали активисты ОПЗЖ 27 августа.



Киевский районный суд Харькова отправил за решетку на 60 суток без права залога 16 участников нападения на автобус под Харьковом.



Задержанным инкриминируют хулиганство и покушение на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковщины.



Во время судебного заседания никаких нарушений публичной безопасности не зафиксировали. Под зданием поддержать задержанных собрались представители «Нацкорпуса», прессу и родственников в зал суда не пустили, ввиду карантинных мер.



Также, на заседание приехал лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий. Он публично пообещал достать из-под стражи всех подозреваемых через аппеляцию в Киеве.



27 августа около 19.00 возле Люботина подозреваемые напали на пассажиров микроавтобуса, который ехал по дороге. Они нанесли механические повреждения транспорту и избили некоторых политических активистов. В результате четверо мужчин попали в больницу.



Через час после нападения полиция задержала 14 участников преступления. На следующий день еще 5 причастных доставили в полицию для объяснений. Двум из них следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.



30 августа суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога.



Досудебное расследование по нападению на активистов «Патриоты – за жизнь» продолжается. Группа поддержки в завершение второго дня судебных заседаний загжгла фаеры и объявила о недоверии судебной системе.