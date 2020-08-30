ЧП: на рынке Барабашова - пожар

Об инциденте сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Труха, на рынке Барабашова - пожар.
Причиной возгорания, как информируют очевидцы, стала проводка, короткое замыкание.
День пройдет под знаком рациональных и выгодных решений, когда особенно важным окажется чувство долга и ответственности.
В Харькове ожидается ясная погода, правда во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
Православные украинцы 29 августа отмечают Ореховый или Хлебный Спас, который символизирует окончание жатвы и начало посева озимых культур.
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