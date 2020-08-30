ЧП: на рынке Барабашова - пожар

В этот день

Гороскоп на 28 августа. Сегодня время сделать ставку на выгоду и разум День пройдет под знаком рациональных и выгодных решений, когда особенно важным окажется чувство долга и ответственности.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 29 августа В Харькове ожидается ясная погода, правда во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.