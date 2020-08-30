Главная Новости Криминал и происшествия ЧП: на рынке Барабашова - пожар
30.08.2020  10:58   

ЧП: на рынке Барабашова - пожар

Об инциденте сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Труха, на рынке Барабашова - пожар.

Причиной возгорания, как информируют очевидцы, стала проводка, короткое замыкание.

 

 
Версия для печати
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 