Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: на мосту разбилась иномарка и остановила движение
28.08.2020  19:34   

ДТП: на мосту разбилась иномарка и остановила движение

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал, на Московском проспекте - авария.

На Велозаводском мосту, в реультате ДТП - огромной пробка.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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