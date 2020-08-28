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28.08.2020  18:37   

На ХТЗ старушке внезапно стало плохо

О ЧП сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на переулке Северном 7 бабушке стало плохо.

Все обошлось, женщина жива, вызвали скорую.

Тэги:  женщине стало плохо, чп, харьков
 
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