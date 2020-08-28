Главная Новости Криминал и происшествия Пострадавшие во время нападения на автобус опровергли заявление полиции (ФОТО)
28.08.2020  13:51   

Пострадавшие во время нападения на автобус опровергли заявление полиции (ФОТО)

Пострадавший в результате нападения на микроавтобус настаивает, что в них стреляли из огнестрельного а не травматического оружия.


://facebook.com

«Людей было около 50 человек. Обстреляли автобус, разбили окна. Пытались нас убить. Возгласы были разного рода. То, что мне запомнилось: «Все пойдете к Киви (Илья Кива - нардеп и лидер организации« Патриоты - За жизнь »- Ред.) На тот свет». Это было спланировано, на мой взгляд », - заявил пострадавший журналистам.

 ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что стреляли из травматического оружия. Пострадавший с этим не согласен.

«У меня два огнестрельных ранения. Давайте не будем хватать меня за язык. С меня вытягивали шара. Ребятам очень плохо. У одного тоже огневое ранение », - заверил человек.

Сейчас в КНП «Городская клиническая больница скорой и неотложной помощи» находятся четверо пострадавших. Никто не изъявил желания общаться с журналистами.

Состояние всех пострадавших стабильное, они находятся в обычных палатах, сообщил заместитель главного врача Андрей Соцький.

 

Напомним, 27 августа около 19:00 на трассе Киев-Харьков недалеко от города Люботин произошло нападение на микроавтобус, в котором ехали активисты организации - «Патриоты - За жизнь». По информации Нацполиции, пока задержали 14 нападавших. Продолжаются следственные действия.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  полиция, разбой, харьков, авто, комментарий
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.08 Криминал и происшествия Под Валками на ходу загорелась легенда советского автопрома 28.08 Криминал и происшествия Харьковские правоохранители закрыли сеть подпольных казино, куруровавшихся иностранцами (ФОТО) 28.08 Криминал и происшествия Труп на Сумской: подробности от правоохранителей (ФОТО
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 