28.08.2020 13:51

Пострадавшие во время нападения на автобус опровергли заявление полиции (ФОТО)

Пострадавший в результате нападения на микроавтобус настаивает, что в них стреляли из огнестрельного а не травматического оружия.



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«Людей было около 50 человек. Обстреляли автобус, разбили окна. Пытались нас убить. Возгласы были разного рода. То, что мне запомнилось: «Все пойдете к Киви (Илья Кива - нардеп и лидер организации« Патриоты - За жизнь »- Ред.) На тот свет». Это было спланировано, на мой взгляд », - заявил пострадавший журналистам.

ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что стреляли из травматического оружия. Пострадавший с этим не согласен.

«У меня два огнестрельных ранения. Давайте не будем хватать меня за язык. С меня вытягивали шара. Ребятам очень плохо. У одного тоже огневое ранение », - заверил человек.

Сейчас в КНП «Городская клиническая больница скорой и неотложной помощи» находятся четверо пострадавших. Никто не изъявил желания общаться с журналистами.

Состояние всех пострадавших стабильное, они находятся в обычных палатах, сообщил заместитель главного врача Андрей Соцький.

Напомним, 27 августа около 19:00 на трассе Киев-Харьков недалеко от города Люботин произошло нападение на микроавтобус, в котором ехали активисты организации - «Патриоты - За жизнь». По информации Нацполиции, пока задержали 14 нападавших. Продолжаются следственные действия.