Спасатели по пожарной лестнице торопились на сеанс «адской кухни» (ФОТО)

Лозовский район: из-за неосмотрительности во время приготовления пищи едва не произошел пожар в многоквартирном доме.
27 августа о 11:36 в Службу спасения поступило сообщение о том, что из окна четвертого этажа многоквартирного пятиэтажки идет дым. В сообщении указывалось адрес:. Лозовая, м-н 2, д.14.
По вызову сразу направлено очередную стражу 24-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию спасателей на место происшествия визуально наблюдалось сильное задымление в указанной квартире. С помощью пожарной автолестницы пожарные через балкон попали в квартиру. На кухне они обнаружили оставленную без присмотра на включенной плите кастрюлю. Она и вызвала такое большое задымление. Спасатели выключили плиту и проветрили помещение.
«Уважаемые граждане! Будьте осторожны и осторожными во время приготовления пищи на газовых плитах. Не оставляйте на плите еду без присмотра, это может привести к пожару и нанести вред вам и окружающим!» - оставили пожарные пожелание любителям «адской кухни»
День пройдет под знаком рациональных и выгодных решений, когда особенно важным окажется чувство долга и ответственности.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью начался дождь c грозой, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается.
Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы, которое также называют Второй Пасхой и-за особого почитания среди верующих.
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