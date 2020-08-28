28.08.2020 11:33

Спасатели по пожарной лестнице торопились на сеанс «адской кухни» (ФОТО)

Лозовский район: из-за неосмотрительности во время приготовления пищи едва не произошел пожар в многоквартирном доме.



://kh.dsns.gov.ua

27 августа о 11:36 в Службу спасения поступило сообщение о том, что из окна четвертого этажа многоквартирного пятиэтажки идет дым. В сообщении указывалось адрес:. Лозовая, м-н 2, д.14.

По вызову сразу направлено очередную стражу 24-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию спасателей на место происшествия визуально наблюдалось сильное задымление в указанной квартире. С помощью пожарной автолестницы пожарные через балкон попали в квартиру. На кухне они обнаружили оставленную без присмотра на включенной плите кастрюлю. Она и вызвала такое большое задымление. Спасатели выключили плиту и проветрили помещение.

«Уважаемые граждане! Будьте осторожны и осторожными во время приготовления пищи на газовых плитах. Не оставляйте на плите еду без присмотра, это может привести к пожару и нанести вред вам и окружающим!» - оставили пожарные пожелание любителям «адской кухни»