Президент Зеленский отреагировал на обстрел маршрутки под Харьковом

Президент прокомментировал нападение на маршрутку на трассе Киев-Харьков в своем Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность сотрудникам полиции за оперативное задержание напавших на микроавтобус под Харьковом.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Зеленский подчеркнул, что безнаказанность за преступления порождает вседозволенность, потому расследование в похожих делах необходимо проводить в максимально короткие сроки.
Президент написал, что многие правоохранительные органы сосредоточены на расследовании коррупционных и экономических преступлений, но важно и не допускать возвращения "лихих 90-х".
Он подчеркнул, что обещания правоохранителей должны начать превращаться в результат, а преступники получать реальные наказания.
Позже он написал, что погибших нет, но трое тяжело ранены.
День пройдет под знаком рациональных и выгодных решений, когда особенно важным окажется чувство долга и ответственности.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью начался дождь c грозой, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается.
Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы, которое также называют Второй Пасхой и-за особого почитания среди верующих.
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