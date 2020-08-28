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28.08.2020  10:20   

Президент Зеленский отреагировал на обстрел маршрутки под Харьковом

Президент прокомментировал нападение на маршрутку на трассе Киев-Харьков в своем Telegram-канале.


Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность сотрудникам полиции за оперативное задержание напавших на микроавтобус под Харьковом.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Президент считает, что оперативное реагирование на преступления должно стать нормой в Украине, чтобы у народа было чувство защищенности.
По его словам, принадлежность к политсилам, приверженность разным идеологиям, религиям и взглядам "не должны быть оправданием преступлений".

Зеленский подчеркнул, что безнаказанность за преступления порождает вседозволенность, потому расследование в похожих делах необходимо проводить в максимально короткие сроки.

Президент написал, что многие правоохранительные органы сосредоточены на расследовании коррупционных и экономических преступлений, но важно и не допускать возвращения "лихих 90-х".

Он подчеркнул, что обещания правоохранителей должны начать превращаться в результат, а преступники получать реальные наказания.

Напомним, ранее мы писали, что на трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с пассажирами. Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что вследствие инцидента погибли люди.

Позже он написал, что погибших нет, но трое тяжело ранены.

Источник:   Зеленский / телеграмм канал
 
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