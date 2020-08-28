На Харьковщине перед судом предстанет преступная группа за незаконное изготовление документов

Фигуранты размещали объявления в Интернете об изготовлении поддельных регистрационных документов на транспортные средства и водительских удостоверений.
Полицейские доказали причастность злоумышленников к 44 правонарушений. Им грозит до 12 лет заключения.
Сотрудники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции региона, в процессуальным руководством областной прокуратуры, разоблачили трех участников преступной группировки в подделке официальных документов и голографических защитных элементов на документах.
Киберполиции установила, что к таким действиям причастны 57-летний организатор и двое 30-летних исполнителей.
Мужчины в Интернете предлагали изготовления поддельных регистрационных документов для похищенных автомобилей, так называемых авто-двойников и удостоверений на право управления автомобилем.
Для изготовления они использовали компьютерную технику и специальную программу. Оплата за такие услуги получали на электронные и криптовалютни кошельки, оформленные на подставных лиц.
Правоохранители провели санкционированные обыски по местам проживания фигурантов и изъяли компьютерную технику, которая использовалась для изготовления подделок.
Полицейские доказали причастность злоумышленников к 44 правонарушений.
Всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 199 (Изготовление, хранение приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов), ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой) Уголовного кодекса Украины.
Им грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Сейчас досудебное следствие завершено. Материалы дела направлены в суд.
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