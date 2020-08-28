Главная Новости Криминал и происшествия В ближнем пригороде Харькова обстреляли 12-летнего ребенка
28.08.2020  09:27   

В ближнем пригороде Харькова обстреляли 12-летнего ребенка

Инцидент произошел в поселке Рогань. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.


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Врачи диагностировали у подростка пулевое ранение плеча средней тяжести. Начато уголовное производство.

         27 августа в 11:43 через оператора «102» в полицию поступило сообщение от харьковчанина о том, что во время отдыха на озере с 12-летним сыном они услышали звук, похожий на выстрел, после которого заметили у ребенка ранения в области плеча . 

Отец самостоятельно  доставил сына в больницу. По словам медиков, состояние здоровья парня удовлетворительное, оперативного вмешательства не требует. 

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Липецкого отделения полиции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и возможных свидетелей ранения ребенка, а также принимают все необходимые меры по установлению личности злоумышленника и его задержанию.

         Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  стрельба, рогань, харьков, вмешательство, полиция, озеро
 
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