28.08.2020 09:27

В ближнем пригороде Харькова обстреляли 12-летнего ребенка

Инцидент произошел в поселке Рогань. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.



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Врачи диагностировали у подростка пулевое ранение плеча средней тяжести. Начато уголовное производство.

27 августа в 11:43 через оператора «102» в полицию поступило сообщение от харьковчанина о том, что во время отдыха на озере с 12-летним сыном они услышали звук, похожий на выстрел, после которого заметили у ребенка ранения в области плеча .

Отец самостоятельно доставил сына в больницу. По словам медиков, состояние здоровья парня удовлетворительное, оперативного вмешательства не требует.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Липецкого отделения полиции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и возможных свидетелей ранения ребенка, а также принимают все необходимые меры по установлению личности злоумышленника и его задержанию.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.