В ближнем пригороде Харькова обстреляли 12-летнего ребенка

Инцидент произошел в поселке Рогань. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
Врачи диагностировали у подростка пулевое ранение плеча средней тяжести. Начато уголовное производство.
27 августа в 11:43 через оператора «102» в полицию поступило сообщение от харьковчанина о том, что во время отдыха на озере с 12-летним сыном они услышали звук, похожий на выстрел, после которого заметили у ребенка ранения в области плеча .
Отец самостоятельно доставил сына в больницу. По словам медиков, состояние здоровья парня удовлетворительное, оперативного вмешательства не требует.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Липецкого отделения полиции.
Полицейские устанавливают все обстоятельства и возможных свидетелей ранения ребенка, а также принимают все необходимые меры по установлению личности злоумышленника и его задержанию.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.
День пройдет под знаком рациональных и выгодных решений, когда особенно важным окажется чувство долга и ответственности.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью начался дождь c грозой, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается.
Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы, которое также называют Второй Пасхой и-за особого почитания среди верующих.
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