27.08.2020 21:29
Стрельба под Харьковом: информация полиции (ФОТО)
По предварительной информации, в результате происшествия два человека получили ранения и доставлены в больницу.
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, инофрмация о происшествии на автодороге в районе города Люботин поступило в полицию около 19:10. По адресу срочно отправились руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа Люботинский ОП.
Выяснено, что вблизи города Люботин Харьковского района Харьковской области на автодорогах неизвестные на автомобиле Мицубиси заблокировали движение микроавтобуса «Мерседес», в котором находились представители ОО «За жизнь», и заставили его остановиться.
После этого из автомобиля Мицубиси вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле.
В результате выстрелов двое активистов упомянутое общественной организации получили ранения от резиновых пуль, один пострадавший в руку, один - в ногу.
Им оказывается медицинская помощь.
По области введено в действие полицейскую операцию «Сирена».
В настоящее время машины нападавших установлены, лица задержаны.
Информация по факту происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства устанавливаются.