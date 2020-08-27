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27.08.2020  21:29   

Стрельба под Харьковом: информация полиции (ФОТО)

По предварительной информации, в результате происшествия два человека получили ранения и доставлены в больницу.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, инофрмация о происшествии на автодороге в районе города Люботин поступило в полицию около 19:10.  По адресу срочно отправились руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа Люботинский ОП.
 
Выяснено, что вблизи города Люботин Харьковского района Харьковской области на автодорогах неизвестные на автомобиле Мицубиси заблокировали движение микроавтобуса «Мерседес», в котором находились представители ОО «За жизнь», и заставили его остановиться. 
 
После этого из автомобиля Мицубиси вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле. 
 
В результате выстрелов двое активистов упомянутое общественной организации получили ранения от резиновых пуль, один пострадавший в руку, один - в ногу. 
 
Им оказывается медицинская помощь.  
 
По области введено в действие полицейскую операцию «Сирена». 
 
В настоящее время машины нападавших установлены, лица задержаны.
 
Информация по факту происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст.  296 (хулиганство) уголовного кодекса Украины. 
 
Все обстоятельства устанавливаются.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  стрельба, нападение, харьков
 
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