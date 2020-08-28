Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом обнаружили цех, где производили нелегальные тесты на коронавирус
28.08.2020  08:17   

Под Харьковом обнаружили цех, где производили нелегальные тесты на коронавирус

Налоговая полиция обнаружила под Харьковом подпольный цех по производству тестов на коронавирус нового типа.


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Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

"Во время досудебного расследования установлено, что группой харьковчан с целью личной наживы в 2020 году налажено подпольное производство наборов для отбора биологического материала для тестирования на наличие COVID - 19, которые, в дальнейшем, через подставных физлиц-предпринимателей поставлялись в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.   

В сопроводительных документах на продукцию указывали другие места ее изготовления.

Согласно предварительному заключению специалиста производство наборов было налажено с грубым нарушением правил и норм их изготовления.

На основании постановления суда был проведен обыск, в результате чего обнаружено и изъято 200 тыс. единиц готовых наборов для тестирования, а также сырье для производства 400 тыс. средств для тестирования на сумму около 12 млн гривен.

На данный момент следствие продолжается, а также принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к организации незаконного бизнеса.

Источник:   Державна фіскальна служба України
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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