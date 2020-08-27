Шквал ДТП в Харькове: еще четыре аварии в городе и пригороде (ФОТО, ВИДЕО)

О столкновениях сообщают очевидцы.
Сегодняшний день - 27 августа 2020 года - оказался очень обильным на аварии.
Телеграмм-каналы сообщают о еще трех ДТП.
Авария легковушек произошла у Класса на Клочковской, а также на Ивановке возле Локомотива и на Деревянко.
Более жесткий автопоцелуй произошел на Киевской трассе под Харьковом.
День подходит для заключения брака, примирения, помощи близким, благотворительности.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
260 лет назад, 27 августа 1760 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ, запрещающий государственным чиновникам брать взятки.
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