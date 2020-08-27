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27.08.2020  18:21   

Шквал ДТП в Харькове: еще четыре аварии в городе и пригороде (ФОТО, ВИДЕО)

О столкновениях сообщают очевидцы.


//t.me

Сегодняшний день - 27 августа 2020 года -  оказался очень обильным на аварии.

Телеграмм-каналы сообщают о еще трех ДТП.

Авария легковушек произошла у Класса на Клочковской, а также на Ивановке возле Локомотива и на Деревянко.

Более жесткий автопоцелуй произошел на Киевской трассе под Харьковом.

 



 

Тэги:  дтп, авария, харьков, эпидемияаварий
 
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