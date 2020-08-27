ДТП: тройной автопоцелуй остановил движение (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Веха, на Ивановке - тройное ДТП с участием трамвая.
Авария произошла возле ДК Железнодорожников.
Образовалась пробка.
Подробностей аварии пока нет.
День подходит для заключения брака, примирения, помощи близким, благотворительности.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
260 лет назад, 27 августа 1760 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ, запрещающий государственным чиновникам брать взятки.
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