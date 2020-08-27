Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: тройной автопоцелуй остановил движение (ВИДЕО)
27.08.2020  17:58   

ДТП: тройной автопоцелуй остановил движение (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


ДТП: тройной автопоцелуй остановил движение (ВИДЕО)

Как информирует Телеграмм-канал Веха, на Ивановке - тройное ДТП с участием трамвая.

Авария произошла возле ДК Железнодорожников.

Образовалась пробка.

Подробностей аварии пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.08 Криминал и происшествия Внимание! Розыск очевидцев ДТП - сбита женщина 27.08 Криминал и происшествия ДТП: в центре Харькова сбит мотоциклист (ВИДЕО) 27.08 Криминал и происшествия «Стимулирующий» полуденный пинок и попутный Doblо превратился в автохлам (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 