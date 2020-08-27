27.08.2020 16:41

Зарезал бывшую пассию и бросил тело в лесу: копы задержали убийцу (ФОТО)

Полицейские оперативно задержали преступника.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, 26 августа 2020 года около 16:00 в Изюмский отдела полиции поступила информация об обнаружении тела женщины с телесными повреждениями в лесном массиве неподалеку от улицы Шмидта.

По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Изюмского отдела полиции.

Оперативники подразделения менее чем за два часа установили личность злоумышленника и задержали его в лесу.

Мужчина был пьян и пытался покинуть Изюм.

Полицейские выяснили, что мужчина нанес бывшей сожительнице несколько ударов ножом в грудную клетку, от которых потерпевшая скончалась на месте.

Следователями Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание в согласовании с санкцией статьи предусматривает до 15 лет лишение свободы.

Сейчас правонарушитель находится в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос о сообщении ему в подозрение в совершении преступления и определении меры пресечения.