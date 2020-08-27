Главная Новости Криминал и происшествия Зарезал бывшую пассию и бросил тело в лесу: копы задержали убийцу (ФОТО)
27.08.2020  16:41   

Зарезал бывшую пассию и бросил тело в лесу: копы задержали убийцу (ФОТО)

Полицейские оперативно задержали преступника.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 26 августа 2020 года около 16:00 в Изюмский отдела полиции поступила информация об обнаружении тела женщины с телесными повреждениями в лесном массиве неподалеку от улицы Шмидта.
 
По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Изюмского отдела полиции.
 
Оперативники подразделения менее чем за два часа установили личность злоумышленника и задержали его в лесу. 
 
Мужчина был пьян и пытался покинуть Изюм.
 
Полицейские выяснили, что мужчина нанес бывшей сожительнице несколько ударов ножом в грудную клетку, от которых потерпевшая скончалась на месте.
 
Следователями Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  115 (Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины. 
 
Максимальное наказание в согласовании с санкцией статьи предусматривает до 15 лет лишение свободы.
 
Сейчас правонарушитель находится в изоляторе временного содержания. 
 
Решается вопрос о сообщении ему в подозрение в совершении преступления и определении меры пресечения.
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, зарезал любовницу, харьков, смерть, труп, мертвое тело
 
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