27.08.2020 14:58

Поколотила и выгнала любовника: домашняя дебоширка из пригорода

Полицейский офицер общины составил административный протокол по факту совершения домашнего насилия.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, 25 августа 2020 года к полицейскому офицеру общины Золочевского отдела полиции обратился житель села Одноробовка и попросил принять меры к его пассии, которая совершает над ним домашнее насилие.

Опросив соседей, милиционер установил, что указанная гражданка нигде не работает, любит выпить и устраивает ссоры с мужем. Ее же сожитель работает трактористом и вообще не употребляет алкоголь.

Так, вечером 18 августа 2020 года, когда заявитель вернулся с работы, пьяная женщина затеяла очередную ссору и силой выгнала его из квартиры.

Полицейский составил в отношении нарушителя протокол по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях и поставил на профилактический учет.