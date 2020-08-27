В Харькове судьи отказались рассматривать жалобу по делу против наркологов, которые не установили состояние Зайцевой

Харьковский апелляционный суд не рассмотрел жалобу на закрытие уголовного производства против экспертов, которые не смогли установить состояние Елены Зайцевой в момент совершения ДТП
Харьковский апелляционный суд 26 августа должен рассмотреть жалобу на закрытие уголовного производства против экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщила на своей странице в Facebook адвокат, представлявшая потерпевших по делу о ДТП на улице Сумской, Лариса Матвеева.
"Рассмотрение апелляционной жалобы не состоялся, поскольку двое из трех судей апелляционной инстанции взяли самоотвод и дело отправили на авторозподил. Новая дата судебного разбирательства и состав коллегии будут известны в течение нескольких дней", - сообщила адвокат.
Матвеева напомнила, что во время судебного рассмотрения дела по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова было установлено наличие опиатов (кодеин) и фенобарбитала в моче подсудимой.
"Это установили и во время первичного лабораторного исследования, и в дальнейшем судебные эксперты-токсикологи. Ни доказательством не опровергнут этот факт! Однако этот факт не привел к установлению факта нахождения Зайцевой в состоянии наркотического опьянения и признание этого как отягчающего обстоятельства именно по основаниям предоставление судебными экспертами Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы выводу, согласно которому для установления состояния наркотического опьянения необходимо определение количественного значения наркотического вещества. То есть позиция была такова: "Наркотики в моче, но все это ничего не значит, поскольку мы не знаем , много их или мало ", - пояснила Матвеева.
Адвокат подала заявление в полицию о возможном совершении преступления судебными экспертами, а именно предоставление заведомо ложного заключения.
"Дело перебрасывали от следователя следователю, допросили меня и двух из трех человек, которые подписали экспертизу, которые отметили, что они преступления не совершали, и то следователь по согласованию с прокурором дело и закрыл. Я с такой позицией не согласилась и пошла в суд ", - добавила адвокат.
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