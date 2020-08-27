27.08.2020 12:11

«Кто за все будет платить?»: Перевозчик прокомментировал забастовку водителей маршруток в Рогани

В поселке Рогань Харьковского района утром 27 августа некоторые водители микроавтобусов не вышли на маршрут.



«Кто за все будет платить?»: Перевозчик прокомментировал забастовку водителей маршруток в Рогани



На записи видно, что на одной из конечных остановок по маршруту 262-Э стоят около 10 микроавтобусов. На месте посадки выстроилась очередь желающих уехать, однако двери автобусов закрыты и пассажиры не могут войти внутрь.

Директор транспортного предприятия, которое обслуживает маршруты в этом районе, сообщил, что сбой в движении транспорта произошел "из-за действий правоохранителей".

"Полиция не дает нам работать. Мы просим пассажиров заполнять салон автобуса наполовину, но люди не слушаются. Садятся на все свободные места и становятся в проходе. Многие входят без масок. Наши водители не имеют права силой выгонять людей из салона. В итоге кто-то вызывает полицию. Приезжают правоохранители, видят происходящее и штрафуют водителей за нарушение правил карантина. Сегодня во всей Рогани автобусы простаивали с 07:20 до 08:00. Потом все вышли на маршруты. Сейчас движение транспорта возобновлено", — рассказал руководитель ЧП "Транс-Сервис" Андрей Бех.

Руководитель автопредприятия "Немо ЛТД" также пожаловался на пассажиров. Его компания обслуживает маршруты, которые курсируют от центра Харькова до Алексеевки и в Лесопарковую зону.

"Часто приходится слышать от наших водителей жалобы на клиентов, которые заходят в салон без масок. В такой ситуации крайним оказывается водитель. Полиция выписывает штраф персонально на него и еще один на автопредприятие. В нашей фирме пока "забастовок" не было. Но я понимаю, почему коллеги прибегают к таким мерам. Лучше не выйти на маршрут, чем заплатить штраф", — рассказал директор "Немо ЛТД" Рафиг Гадиров.

Сколько водителей нарушили правила карантина и могут заплатить штраф, пока неизвестно. В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что сейчас информации о количестве протоколов, составленных сегодня на водителей маршруток нет.

Директор автотранспортного предприятия «Авто-ОВИ» Валерий Дробушко сообщил, что не знает, когда автобусы возобновят работу. Мужчина заверил, что сейчас будет решать этот вопрос.

«За три дня у меня на водителей составили 8 протоколов по 17 000 гривен. Кто это будет платить? Водитель, наверное, очень много получает, чтобы оплатить 17 000 гривен. Они говорят: «Да зачем нам ездить? Садитесь, сами езжайте, а мы идем - посидим на карантине ». Это игра в одни ворота. Дайте денег, чтобы мы катали бесплатно. Если денег нет - то и катать не будем. Если перевозить по 8 человек - какой тогда смысл вообще работать ?! », - возмутился Дробушко.