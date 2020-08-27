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27.08.2020  11:11   

Малолетки открыли криминальный стаж пьяной дракой и грабежом мобильника у собутыльника

17 и 19-летние жители села Высокополье Валковского района избили своего соседа и украли его мобильный телефон.


://hk.npu.gov.ua

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции 25 августа в 14:17 от 41-летнего потерпевшего.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что во время употребления спиртных напитков у заявителя возник конфликт со своими знакомыми, в ходе которого они его избили. Также у мужчины исчез мобильный телефон.

Участковые офицеры полиции и сотрудники группы реагирования патрульной полиции Валковского отдела полиции установили, что к данным преступлениям причастны 17 и 19-летние местные жители.

Свдения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных розслудувань по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести тилисне повреждения) и ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, покушение, харьков, суд, заключение, кража
 
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