27.08.2020 10:41

Пироманы активно жгли авто-покрышки и дачи под Харьковом

Борцы с сухостоем перешли в обостренную фазу разжигания и вынудили харьковских спасателей 20 раз выезжить на гашение пожаров в открытых экосистемах



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Несмотря на строгий запрет выжигания сухой травы, люди продолжают провоцировать пожара в экосистемах. Только за прошедшие сутки, 26 августа, спасатели Харьковщины 20 раз тушили возгорание сухостоя и мусора общей площадью около 12,5 га. Такие пожары случались в Балаклейском, Близнюковском, Валковском, Волчанском, Двуречанском, Изюмском, Змиевском, Кегичевском, Купянском, Харьковском, Шевченковском районах области и областном центре.

Среди крупнейших пожаров является пожар, возникший в 13:26 в пгт. Изюм на ул. Сосновой на территории бывшего предприятия, где горела сухая трава, мусор и старые автомобильные покрышки на площади 800 кв.м. С ней боролись 2 оперативные пожарные расчеты 28-й Государственной пожарно-спасательной части. В 13:53 огонь был локализован. Однако окончательно его погасить удалось только в 16:57.

Наибольший ущерб нанесла пожар, произошло в 14:44 на окраине села Волчий Яр Балаклейский район. Там горела сухая трава на площади около 5 га. Огонь от травы перекинулся на 3 дачные дома общей площадью 150 кв.м. и 2 хозяйственные постройки площадью 100 кв.м. Еще до прибытия спасателей эти застройки были уничтожены огнем. На ликвидацию пожара были задействованы 3 пожарно-спасательных отделения ГСЧС на автоцистернах и 4 единицы приспособленной для целей пожаротушения техники местных хозяйств. Локализация огня состоялась в 20:21, ликвидация в 23:40.

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области призывает гражданам: не экспериментируйте с воспламеняющимися веществами в пожароопасный сухой период! Не будьте равнодушными, если заметили дым, тление или слабый огонь! Обратите внимание - потушить возгорание травы вблизи жилого сектора в самом начале легко - просто вылить ведро воды или забрасывать землей. Не допускайте сжигания мусора, особенно в сухую ветреную погоду, не выжигайте камыш, сухую траву и стерню, не позволяйте детям играть спичками и зажигалками.

Помните! Несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к большой и непоправимой беды.