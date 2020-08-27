27.08.2020 10:20

«Стимулирующий» полуденный пинок и попутный Doblо превратился в автохлам (ФОТО)

В Харьковской области полиция устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего на трассе Харьков - Красноград - Перещепино, нарушитель на Skoda влетел в Fiat.



://hk.npu.gov.ua

Сообщение о столкновении двух транспортных средств на 67-м километре автодороги Харьков-Красноград-Перещепино поступило в полицию 26 августа около 12:00, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Octavia не придерживался дистанции и допустил столкновение с Fiat Doblо, который двигался в попутном направлении.

На водителя легковушки составлен протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит штраф в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.