В Харькове посреди дороги подрались таксист и авто-наездник (ВИДЕО)

Вместо традиционного октагона, бой в стиле Mixed Martial Arts водители устроили на окружной посреди дороги.
По словам очевидцев, это произошло в районе выезда из Харькова в сторону Старого Салтова. На кадрах с места событий видно, что прямо на проезжей части стоит несколько машин, а двое мужчин бьют друг друга.
Из комментариев очевидцев следует, что раунд боев без правил стартовал после того, как таксиста «подрезали» на повороте.
Бой длился «до первой крови». Один из участников остался с серьезным рассечением.
За кадром осталось судейство в виде полицейскихх
Информация уточняется.
День подходит для заключения брака, примирения, помощи близким, благотворительности.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
260 лет назад, 27 августа 1760 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ, запрещающий государственным чиновникам брать взятки.
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