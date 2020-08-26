Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: кабриолет въехал в столб (ФОТО)
26.08.2020  18:32   

ДТП: кабриолет въехал в столб (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на улице Беркоса - авария.

Здесь в ДТП попала легковушка.

Открытое авто, не вписавшись в поворот, въехало в столб.

Подробностей аварии пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.08 Криминал и происшествия ДТП: автопоцелуй грузовика и легковушки (ВИДЕО) 26.08 Криминал и происшествия Внимание! Розыск очевидцев ДТП (ФОТО) 26.08 Криминал и происшествия Харьковчанин решил поменять праворульное авто и разбил его в хлам прямо напротив автосалона
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 