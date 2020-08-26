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26.08.2020  16:23   

Афера на два миллиона: директор ООО "кинул" Запорожскую облгосадминистрацию

Обвинительный акт направлен в суд.


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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2017 году между Запорожской областной государственной администрацией и одним из харьковских ООО заключен договор о закупке работ по ремонту систем водоснабжения. 
 
В качестве аванса на счет ООО перечислено почти 1 800 000 грн.  Фактически работы не выполнены, а директор указанного предприятия, будучи должностным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, завладел деньгами.
 
Кроме того, директор ООО умышленно не выполнил постановление Харьковского Апелляционного хозяйственного суда о взыскания почти 1 800 000 грн с ООО в пользу Запорожской областной государственной администрации.
 
После сообщения о подозрении указанному должностному лицу объявлен в международный розыск.
 
В отношении указанного лица в суд направлено обвинительные акт по ч. 5 ст.  191 ч. 2 ст.  382 УК Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  афера, мошенничество, харьков
 
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