26.08.2020 16:23

Афера на два миллиона: директор ООО "кинул" Запорожскую облгосадминистрацию

Обвинительный акт направлен в суд.



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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2017 году между Запорожской областной государственной администрацией и одним из харьковских ООО заключен договор о закупке работ по ремонту систем водоснабжения.

В качестве аванса на счет ООО перечислено почти 1 800 000 грн. Фактически работы не выполнены, а директор указанного предприятия, будучи должностным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, завладел деньгами.

Кроме того, директор ООО умышленно не выполнил постановление Харьковского Апелляционного хозяйственного суда о взыскания почти 1 800 000 грн с ООО в пользу Запорожской областной государственной администрации.

После сообщения о подозрении указанному должностному лицу объявлен в международный розыск.

В отношении указанного лица в суд направлено обвинительные акт по ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 382 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.