26.08.2020 15:39

Внимание! Пропал мужчина (ФОТО)

В соцсети обращение за помощью к харьковчанам.



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В Телеграмм-канале ХС Харьков появилось обращение за помощью в поиске человека.

"Здравствуйте, потерялся мужчина - Скорик Юрий Анатолиевич.

Последний раз видели на улице Широницев 22, в пьяном виде, слегка «лохматым».

По словам очевидцев его забрала скорая помощь, однако линия скорой помощи это отрицает.

Нужна очень помощь в случае если его увидете, или знаете что-то о нём, свяжитесь!

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