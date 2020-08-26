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26.08.2020  15:39   

Внимание! Пропал мужчина (ФОТО)

В соцсети обращение за помощью к харьковчанам.


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В Телеграмм-канале ХС Харьков появилось обращение за помощью в поиске человека.
 
"Здравствуйте, потерялся мужчина -  Скорик Юрий Анатолиевич.
 
Последний раз видели на улице Широницев 22, в пьяном виде, слегка «лохматым».
 
По словам очевидцев его забрала скорая помощь, однако линия скорой помощи это отрицает.
 
Нужна очень помощь в случае если его увидете, или знаете что-то о нём, свяжитесь!
 
+380733176480 - Мира
 
+380988609978
 
+380506931160 - Фёдор
Тэги:  пропал мужчина, розыск, харьков
 
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