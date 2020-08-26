26.08.2020 15:19

Хулиганство на Полтавском Шляхе: информация полиции

Полиция проводит проверку по факту происшествия в Холодногорском районе Харькова.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, неизвестные по улице Полтавский шлях повредили плакат и адресные таблички на офис городской организации политической партии.

Сообщение об этом поступило в Холодногорского отдела полиции 26 августа 2020 года в 11:37 со службы 102.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции.

Установлено, что на фасаде дома находился плакат синего цвета с надписью партии, на котором вырезан фрагмент.

Также заклеены адресные таблички наклейками черного цвета.

Информацию о событии внесены в Единый учета сообщений и преступлений.

Проводится дальнейшая проверка.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения.

Нарушений общественного порядка и конфликтных ситуаций на момент приезда следственно-оперативной группы не зафиксировано.