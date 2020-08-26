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26.08.2020  15:19   

Хулиганство на Полтавском Шляхе: информация полиции

Полиция проводит проверку по факту происшествия в Холодногорском районе Харькова.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, неизвестные по улице Полтавский шлях повредили плакат и адресные таблички на офис городской организации политической партии.
 
Сообщение об этом поступило в Холодногорского отдела полиции 26 августа 2020 года в 11:37 со службы 102.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции.
 
Установлено, что на фасаде дома находился плакат синего цвета с надписью партии, на котором вырезан фрагмент.
 
Также заклеены адресные таблички наклейками черного цвета.
 
Информацию о событии внесены в Единый учета сообщений и преступлений.
 
Проводится дальнейшая проверка.
 
Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения.
 
Нарушений общественного порядка и конфликтных ситуаций на момент приезда следственно-оперативной группы не зафиксировано.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  хулиганство, испорчен партийный плакат, харьков
 
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