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26.08.2020  14:59   

Внимание! Розыск очевидцев ДТП (ФОТО)

13 августа 2020 года на улице Барабашова сбили девушку.


//facebook.com
У воцсети появилось обращение за помощью в поиске очквидцев аварии.
 
"13.08.2020 около 21:30 на пешеходном переходе на ул. Барабашова, 42 автомобиль сбил 18-летнюю девушку. Огромная просьба отозваться свидетелей ДТП.
 
По словам свидетелей, все видела беременная женщина с мужчиной, которые могут подтвердить, что наезд произошел на пешеходном переходе. У следователя не оказалось их в списке, хотя очевидцы говорят, что они свидетельствовали.
 
Мы не знаем куда уже обращаться, чтобы это дело не закрыли. Девушка чудом осталась жива! У нее перелом руки со смещением, сотрясение мозга и сломан нос, значительные гематомы и ссадины".
 
Тэги:  дтп, розыск, харьков, авария, сбили девушку
 
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