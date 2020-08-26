26.08.2020 14:59

Внимание! Розыск очевидцев ДТП (ФОТО)

13 августа 2020 года на улице Барабашова сбили девушку.



//facebook.com

У воцсети появилось обращение за помощью в поиске очквидцев аварии.

"13.08.2020 около 21:30 на пешеходном переходе на ул. Барабашова, 42 автомобиль сбил 18-летнюю девушку. Огромная просьба отозваться свидетелей ДТП.

По словам свидетелей, все видела беременная женщина с мужчиной, которые могут подтвердить, что наезд произошел на пешеходном переходе. У следователя не оказалось их в списке, хотя очевидцы говорят, что они свидетельствовали.

Мы не знаем куда уже обращаться, чтобы это дело не закрыли. Девушка чудом осталась жива! У нее перелом руки со смещением, сотрясение мозга и сломан нос, значительные гематомы и ссадины".