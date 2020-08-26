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26.08.2020  14:05   

В Изюме активисты сорвали сессию горсовета

Сессию Изюмского горсовета сорвали, она началась спустя два часа после запланированного времени.


://facebook.com

Об этом сообщают Обрії Ізюмщини. 

Сессия собралась в 9 утра. Перед ее началом городской голова Изюма Валерий Марченко предложил присутствующим, кроме депутатов и докладчиков, покинуть сессионный зал, учитывая карантин. Часть прибывших выполнила это требование, но, как сообщает издание, представитель Изюмской общественной организации "СТОП коррупция" Юрий Козлов, ссылаясь на свое конституционное право, остался в помещении. 

Мэр продолжал убеждать, что это требование законодательства по противодействию распространения пандемии, но компромисс так и не был найден.

Лишь спустя два часа, в 11.00 в большом зале Дома советов прозвучал гимн Украины и гимн Изюма.

Очередная сессия Изюмского горсовета начала свою работу, в повестку дня включено более 30 проектов решений.

Источник:   Обрии
 Тэги:  сессия, харьковщина, срыв, изюм, антикоррупционеры, грантоед
 
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