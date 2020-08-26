26.08.2020 14:05

В Изюме активисты сорвали сессию горсовета

Сессию Изюмского горсовета сорвали, она началась спустя два часа после запланированного времени.



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Об этом сообщают Обрії Ізюмщини.

Сессия собралась в 9 утра. Перед ее началом городской голова Изюма Валерий Марченко предложил присутствующим, кроме депутатов и докладчиков, покинуть сессионный зал, учитывая карантин. Часть прибывших выполнила это требование, но, как сообщает издание, представитель Изюмской общественной организации "СТОП коррупция" Юрий Козлов, ссылаясь на свое конституционное право, остался в помещении.

Мэр продолжал убеждать, что это требование законодательства по противодействию распространения пандемии, но компромисс так и не был найден.

Лишь спустя два часа, в 11.00 в большом зале Дома советов прозвучал гимн Украины и гимн Изюма.

Очередная сессия Изюмского горсовета начала свою работу, в повестку дня включено более 30 проектов решений.