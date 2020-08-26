В Изюме активисты сорвали сессию горсовета

Сессию Изюмского горсовета сорвали, она началась спустя два часа после запланированного времени.
Об этом
Сессия собралась в 9 утра. Перед ее началом городской голова Изюма Валерий Марченко предложил присутствующим, кроме депутатов и докладчиков, покинуть сессионный зал, учитывая карантин. Часть прибывших выполнила это требование, но, как сообщает издание, представитель Изюмской общественной организации "СТОП коррупция" Юрий Козлов, ссылаясь на свое конституционное право, остался в помещении.
Мэр продолжал убеждать, что это требование законодательства по противодействию распространения пандемии, но компромисс так и не был найден.
Лишь спустя два часа, в 11.00 в большом зале Дома советов прозвучал гимн Украины и гимн Изюма.
Очередная сессия Изюмского горсовета начала свою работу, в повестку дня включено более 30 проектов решений.
Луна находится в знаке Зодиака Стрелец. Сегодня "зеленый свет" для решения бюрократических и юридических вопросов. День подходит для поездок, переездов, смены деятельности.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
По народному календарю сегодня – Тихона Задонского. Считалось, что сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы. Также 26 августа приходило время убирать в погребах и кладовых, готовя место для хранения урожая.
влажность:
давление:
ветер: