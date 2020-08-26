Главная Новости Криминал и происшествия Харьковчанин решил поменять праворульное авто и разбил его в хлам прямо напротив автосалона
26.08.2020  13:50   

Харьковчанин решил поменять праворульное авто и разбил его в хлам прямо напротив автосалона

Легковушка врезалась в забор на проспекте Гагарина в Харькове в нескольних метрах от пешеходного перехода.


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Как пишут в соцсетях очевидцы, авария произошла возле автосалона Citroen.

У машины, которая проломила ограждение, смяло капот.

Автомобиль не доехал до пешеходного перехода несколько метров.

 

Источник:   ХС
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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