Харьковчанин решил поменять праворульное авто и разбил его в хлам прямо напротив автосалона

Легковушка врезалась в забор на проспекте Гагарина в Харькове в нескольних метрах от пешеходного перехода.
Как пишут в соцсетях очевидцы, авария произошла возле автосалона Citroen.
У машины, которая проломила ограждение, смяло капот.
Автомобиль не доехал до пешеходного перехода несколько метров.
Луна находится в знаке Зодиака Стрелец. Сегодня "зеленый свет" для решения бюрократических и юридических вопросов. День подходит для поездок, переездов, смены деятельности.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
По народному календарю сегодня – Тихона Задонского. Считалось, что сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы. Также 26 августа приходило время убирать в погребах и кладовых, готовя место для хранения урожая.
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