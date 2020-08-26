Авто-леди, рванув по встречке, снесла мужчину прямо на пешеходном переходе (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские устанавливают обстоятельства наезда на пешехода в Шевченковском районе Харькова
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
По данным полиции, авария произошла 25 августа около 11:30 на проспекте Науки. 24-летняя женщина-водитель автомобиля Ford Fiesta наехал на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП 55-летний мужчина получил телесные повреждения. На видео (18+) в социальных сетях явно видно грубейшее нарушение правил со стороны авто-леди.
На фото, размещенном на портале полиции, авто нарушительницы так и осталось на встречной полосе движения прямо на переходе.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Луна находится в знаке Зодиака Стрелец. Сегодня "зеленый свет" для решения бюрократических и юридических вопросов. День подходит для поездок, переездов, смены деятельности.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
По народному календарю сегодня – Тихона Задонского. Считалось, что сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы. Также 26 августа приходило время убирать в погребах и кладовых, готовя место для хранения урожая.
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