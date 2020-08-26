Главная Новости Криминал и происшествия Авто-леди, рванув по встречке, снесла мужчину прямо на пешеходном переходе (ФОТО, ВИДЕО)
26.08.2020  13:31   

Авто-леди, рванув по встречке, снесла мужчину прямо на пешеходном переходе (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские устанавливают обстоятельства наезда на пешехода в Шевченковском районе Харькова


://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, авария произошла 25 августа около 11:30 на проспекте Науки. 24-летняя женщина-водитель автомобиля Ford Fiesta наехал на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП 55-летний мужчина получил телесные повреждения. На видео (18+) в социальных сетях явно видно грубейшее нарушение правил со стороны авто-леди.

На фото, размещенном на портале полиции, авто нарушительницы так и осталось на встречной полосе движения прямо на переходе.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.08 Криминал и происшествия Внимание! Розыск очевидцев ДТП (ФОТО) 26.08 Криминал и происшествия Харьковчанин решил поменять праворульное авто и разбил его в хлам прямо напротив автосалона 26.08 Криминал и происшествия Под Харьковом водитель иномарки сбил женщину, которая шла по обочине
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 