26.08.2020 13:31

Авто-леди, рванув по встречке, снесла мужчину прямо на пешеходном переходе (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские устанавливают обстоятельства наезда на пешехода в Шевченковском районе Харькова



://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, авария произошла 25 августа около 11:30 на проспекте Науки. 24-летняя женщина-водитель автомобиля Ford Fiesta наехал на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП 55-летний мужчина получил телесные повреждения. На видео (18+) в социальных сетях явно видно грубейшее нарушение правил со стороны авто-леди.

На фото, размещенном на портале полиции, авто нарушительницы так и осталось на встречной полосе движения прямо на переходе.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.